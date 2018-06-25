Російські та білоруські компанії знищують український тротил, уран та складні добрива

А металурги їм у цьому допомагають.

Таку думку висловив журналістам президент Союзу хіміків України Олексій Голубов. Він висловив занепокоєння зростаючим імпортом сірчаної кислоти з боку російського "Среднеуральского медеплавильного завода" та білоруських "Гомельского химзавода" та "Нафтана", який здійснюють українські металурги.

На думку президента Союзу хіміків, це неминуче призведе до зупинки єдиних в Україні виробників вибухівки – тротилу на НВП "Зоря", що у Рубіжному, уранового концентрату на ДП "СхідГЗК" та складних добрив на ПАТ "Сумихімпром", які виробляють сірчану кислоту в Україні.

За словами Голубова, сірчана кислота є незамінним компонентом не тільки в металургійній та хімічній промисловостях та сільському господарстві, а й у видобуванні і збагаченні уранової руди і виготовленні вибухівки і боєприпасів. "Намагання знищити внутрішнього виробника кислоти і поставити ці галузі в залежність від імпорту в умовах триваючого збройного конфлікту на сході України, є питанням не тільки бізнес інтересів, а й обороноздатності держави", – говорить він.

Наразі українські виробники перебувають на межі зупинки через значно занижені ціни та суттєве зростання російського та білоруського імпорту сірчаної кислоти. Так, за даними вітчизняних підприємств, у період з 2014 по 2017 рік він зріс більше ніж втричі – до 79 тис. т. А ціни на продукт російського та білоруського виробництва більше ніж удвічі менші від собівартості сірчаної кислоти українських виробників.

Це не дозволяє їм конкурувати з росіянами та білорусами на рівних умовах та утримувати виробництво у належному стані, що може призвести до повної зупинки та економічних втрат на рівні 110 млн грн на рік. Про це говорять вітчизняні виробники НВП "Зоря", ДП "СхідГЗК", ПАТ "Сумихімпром" та ТОВ "Перше хімічне об’єднання".

У серпні минулого року саме ці підприємства звернулися до Міністерства економічного розвитку та торгівлі з проханням захистити внутрішнього виробника від нечесної конкуренції. У 2017 році вони перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 1,2 млрд грн податків та зборів.