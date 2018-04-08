Російські танки помітили на кордоні з Україною

У прикордонній з Україною Ростовської області Росії було помічено велике скупчення танків.

Про це повідомляє журналістка "Голосу Америки" Фатіма Тлісова у своєму Twitter.

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Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

"Російські танки пробралися до України - це відео, зроблене вчора, 7 квітня, в селі в Ростовській області поруч з кордоном між двома країнами", - написала вона.

За словами журналістки, відео знято у селі Петрівка Ростовської області, це вже другий такий конвой в цьому населеному пункті. Вона пізніше додала, що на кадрах насправді зображені БМД – вони здатні перевозити по 3 члени екіпажу і 5 десантників.