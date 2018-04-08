Російські танки помітили на кордоні з Україною
У прикордонній з Україною Ростовської області Росії було помічено велике скупчення танків.
Про це повідомляє журналістка "Голосу Америки" Фатіма Тлісова у своєму Twitter.
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"Російські танки пробралися до України - це відео, зроблене вчора, 7 квітня, в селі в Ростовській області поруч з кордоном між двома країнами", - написала вона.
За словами журналістки, відео знято у селі Петрівка Ростовської області, це вже другий такий конвой в цьому населеному пункті. Вона пізніше додала, що на кадрах насправді зображені БМД – вони здатні перевозити по 3 члени екіпажу і 5 десантників.
Джерело: 24 Канал
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