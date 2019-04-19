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      Російські телеканали транслюватимуть дебати кандидатів у президенти України

      99 Читать новость на русском
      Російські телеканали транслюватимуть дебати кандидатів у президенти України
      Російські телеканали транслюватимуть дебати кандидатів у президенти України / Фото з відкритих джерел

      Декілька російські телеканалів, зокрема "Россия 24" та "Дождь", 19 квітня транслюватимуть дебати кандидатів у президенти України – Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

      Ще один телеканал, Russia Today, вестиме трансляцію на своєму сайті, пише російське агентство "Интерфакс".

      Читайте також: Як відбуватимуться дебати між кандидатами у президенти: відповіді на поширені запитання

      Відеоагентство Ruptly, яке входить до групи Russia Today, також виділило час на дебати кандидатів у президенти України. Головна редакторка телеканалу Маргарита Сімонян зазначила, що дебати транслюватимуть з російським перекладом.

      Виконавча продюсерка телеканалу "Дождь" Світлана Гуляєва вказала, що на телеканалі буде великий спецефір і пряма трансляція з перекладом. Крім того, телеканал НТВ на своїх сторінках у соцмережах повідомив, що транслюватиме дебати на сайті.

      Дебати Зеленського та Порошенка можна буде дивитися онлайн у нас на сайті чи на YouTube-каналі 24 каналу.

      Російські журналісти також запитували у прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна, Дмитра Пєскова, чи дивитиметься Путін дебати. Пєсков не відповів за Путіна, але сам збирається дивитися.

      Дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський". Оскільки ЦВК дозволила перенести дебати на Суспільному, то теледебати кандидатів ще мають відбутися з 21:00 до 22:00 на Суспільному. Більше про те, що треба знати про дебати – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

       

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

      Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року.

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком ЗМІ Російська пропаганда Україна – Росія Новини Росії
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