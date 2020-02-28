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      Російські тест-системи на коронавірус в Україні: в РНБО розставили всі крапки над "і"

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      Секретар РНБО Данілов спростував заяву нардепа Устінової щодо російських тест-систем на коронавірус в Україні / Pixabay

      Секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олексій Данілов переконує, що в Україні немає жодних російських тест-систем на коронавірус. Більше того, бути такого апріорі не може. За його словами, Україна зараз має дві вітчизняні такі системи , і лише ними можна користуватися в Україні.

      У чому полягає суть скандалу

      Напередодні нардепка від "Голосу" Олександра Устінова оприлюднила інформацію, що Україна збирається тестувати українців на коронавірус Covid-2019 неперевіреними тест-системами. Водночас ці тест-системи мають російське походження.

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      За її словами, компанія, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто є українською. От тільки в рішенні РНБО навмисно зроблено помилки в назві компанії та прізвищі керівника.

      Замість "Діаген" написали "Діоген", а замість Яриш – Ярош. Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу,
      – переконує вона.

      Парламентарка наголошує, що ця компанія немає жодного стосунку до виробництва тест-систем. І офіційне обличчя компанії – Олександр Коляда, – лише ширма.

      Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка було створено декілька років тому. Вона є зареєстрованою на підставну особу, – колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстрували це все в спальному районі Києва,
      – наголосила вона.

      Устінова додає, що справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка перебувають в Україні. І в регіони вже направили лист від компанії про готовність продавати тест-системи за 6 тисяч гривень та реагенти російського походження "Реверта-L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.

      Що Устіновій відповіли в РНБО

      Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі програми "Право на владу" наголосив, що оприлюднена Устіновою інформація не відповідає дійсності.

      Жодного рішення РНБО щодо цього не було та не буде. Тому що рішення РНБО – це указ президента. По-друге, у нас була розширена нарада разом із вірусологами. На ній ми ухвалили рішення, що треба протестувати наші українські системи. А якщо вони є незареєстрованим в Україні, ними ніхто не має права користуватися,
      – підкреслив він.

      За словами Данілова, сьогодні Україна має дві вітчизняні тест-системи. І вони є зареєстрованими відповідним чином. Власне ними сьогодні можуть користуватися в Україні.

      "У нас не можуть бути російські тестс-системи, тому що їх не може бути апрріорі. Тобто їх передусім треба зареєструвати в Україні. Якщо ця панночка (Устінова – 24 канал) має можливість зареєструвати в Україні російську тест-систему, я хочу на це уважно подивитися. Як це вона може зробити!? Це неможливо", – зауважив посадовець.

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      Водночас він наголосив, що російських систем в Україні немає та бути не може. Більше того, чи існують вони в Росії, він не знає.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Медицина Корупція Олексій Данілов РНБО Коронавірус Covid-19 Скандал Здоров'я Новини Здоров'я Новини України
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