Російські тест-системи на коронавірус в Україні: в РНБО розставили всі крапки над "і"

Секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олексій Данілов переконує, що в Україні немає жодних російських тест-систем на коронавірус. Більше того, бути такого апріорі не може. За його словами, Україна зараз має дві вітчизняні такі системи , і лише ними можна користуватися в Україні.

У чому полягає суть скандалу

Напередодні нардепка від "Голосу" Олександра Устінова оприлюднила інформацію, що Україна збирається тестувати українців на коронавірус Covid-2019 неперевіреними тест-системами. Водночас ці тест-системи мають російське походження.

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За її словами, компанія, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто є українською. От тільки в рішенні РНБО навмисно зроблено помилки в назві компанії та прізвищі керівника.

Замість "Діаген" написали "Діоген", а замість Яриш – Ярош. Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу,

– переконує вона.

Парламентарка наголошує, що ця компанія немає жодного стосунку до виробництва тест-систем. І офіційне обличчя компанії – Олександр Коляда, – лише ширма.

Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка було створено декілька років тому. Вона є зареєстрованою на підставну особу, – колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстрували це все в спальному районі Києва,

– наголосила вона.

Устінова додає, що справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка перебувають в Україні. І в регіони вже направили лист від компанії про готовність продавати тест-системи за 6 тисяч гривень та реагенти російського походження "Реверта-L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.

Що Устіновій відповіли в РНБО

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі програми "Право на владу" наголосив, що оприлюднена Устіновою інформація не відповідає дійсності.

Жодного рішення РНБО щодо цього не було та не буде. Тому що рішення РНБО – це указ президента. По-друге, у нас була розширена нарада разом із вірусологами. На ній ми ухвалили рішення, що треба протестувати наші українські системи. А якщо вони є незареєстрованим в Україні, ними ніхто не має права користуватися,

– підкреслив він.

За словами Данілова, сьогодні Україна має дві вітчизняні тест-системи. І вони є зареєстрованими відповідним чином. Власне ними сьогодні можуть користуватися в Україні.

"У нас не можуть бути російські тестс-системи, тому що їх не може бути апрріорі. Тобто їх передусім треба зареєструвати в Україні. Якщо ця панночка (Устінова – 24 канал) має можливість зареєструвати в Україні російську тест-систему, я хочу на це уважно подивитися. Як це вона може зробити!? Це неможливо", – зауважив посадовець.

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Водночас він наголосив, що російських систем в Україні немає та бути не може. Більше того, чи існують вони в Росії, він не знає.