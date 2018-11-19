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      Російські військові масово відмовляються від служби на окупованому Донбасі: відома причина

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      Російські військові масово відмовляються від служби на окупованому Донбасі
      Російські військові масово відмовляються від служби на окупованому Донбасі / 24 канал

      Окупанти намагаються збільшити кількість російських військових на окупованому Донбасі. Однак ті масово відмовляються від проходження служби попри усі "старання" військового керівництва РФ.

      Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

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      Він зазначив, що цю інформацію підтверджують дані розвідки. Так, з початку листопада цього року на території усіх військових округів російських збройних сил тривають збори з офіцерським, сержантським і рядовим складом служби за контрактом.

      Однак російські військовослужбовці масово відмовляються від проходження служби на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей

      Свої рішення вони аргументують неофіційним статусом відрядження, визнанням їх військовими злочинцями у разі потрапляння в полон, низьким рівнем грошового забезпечення та великою кількістю безповоротних і санітарних втрат у підрозділах з'єднань і частин російських окупаційних військ,
      – сказав Гуцуляк.

      Зокрема, йдеться про залучення російських військовослужбовців до так званих "вакантних посад", на які раніше призначались особи, призвані тільки з місцевого населення.

      "У зв'язку з цим до підготовки на зазначених зборах залучено вдвічі більше російських військовослужбовців, ніж зазвичай", – зазначив речник.

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      Гуцуляк також повідомив, що набір і так звану "морально-психологічну" підготовку військовослужбовців під час зборів координують безпосередньо представники головного воєнно-політичного управління збройних сил Росії.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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