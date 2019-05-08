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      Російські військові на Донбасі підірвалися на власному мінному полі, – розвідка

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      Окупанти підірвалися на власному мінному полі
      Окупанти підірвалися на власному мінному полі / Ілюстративне фото

      Підрозділ окупаційних військ зайшов на власне мінне поле та зазнав втрат. При цьому, російське командування, аби приховати реальні обставини інциденту, поширює інформацію про начебто потрапляння військовослужбовців під обстріл Об’єднаних сил.

      Зараз ворог почав активно встановлювати на передових позиціях заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни. Російські окупаційні війська удосконалюють інженерне обладнання передових, тилових позицій та опорних пунктів. Вони встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження із застосуванням заборонених Оттавською конвенцією протипіхотних мін, передає розвідка Міноборони.

      Читайте також: Загострення на Донбасі: ЗСУ втратили двох бійців, але знищили окупантів

      Підрозділ окупаційних військ під час висунення в пішому порядку в район виконання бойових завдань зайшов на власне мінне поле й отримав втрати вбитими і пораненими,
      – повідомив під час брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

      Водночас, точна кількість загиблих і поранених бойовиків невідома.

      Окрім того, окупанти зараз активно встановлюють хибні позначки про мінування місцевості у районах прихованого розміщення важкого озброєння.

      Ще однією зухвалою дією ворога на тимчасово окупованих територіях можна вважати одностороннє припинення перемир'я. Вранці 8 травня окупанти заявили по скасування режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення. Цей факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії окупантів щодо подальшого загострення збройного конфлікту.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
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