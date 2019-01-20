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      Російські військові почали стежити за бойовим кораблем США у Чорному морі

      2191 Читать новость на русском
      Російський корабель "Пытливый" стежить за американським есмінцем
      Російський корабель "Пытливый" стежить за американським есмінцем / Міноборони Росії

      Російські військові почали відстежувати перебування американського есмінця "Дональда Кука", який прибув до Чорного моря у суботу, 19 січня.

      Про це повідомили в Національному центрі управління обороною РФ, йдеться на російському сайті "Інтерфакс".

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      Напередодні 24 канал повідомляв, що Військово-морські сили США продовжують слідкувати за стабільністю у Чорному морі, тому туди прибув американський есмінець, який слідкуватиме за безпекою в регіоні.

      Зазнчається, що сторожовий корабель Чорноморського флоту "Пытливый" приступив до стеження одразу після входження американського есмінця USS Donald Cook в акваторію Чорного моря.

      До того ж, протягом всього перебування бойового корабля США у зоні відповідальності Чорноморського флоту, за ним буде вестися спостереження за допомогою електронних та технічних засобів флоту,
      – заявили російські військові.

      В Міноборони РФ додали, що в Росії на Чорному морі створене угруповання, яке здатне забезпечити захист від усіх загроз. Зокрема, російські військові розгорнули в Криму чотири дивізіони систем ППО великої дальності С-400 "Тріумф", а також кілька дивізіонів зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С".

      Американський есмінець
      Американський есмінець "Дональд Кук"

      Нагадаємо, десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США увійшов до Чорного моря та 7 січня зайшов у румунський порт Констанца. Корабель став першим, який з'явився в регіоні від часу агресії Росії у Керченській протоці.

      Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини США Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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