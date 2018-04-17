Російські військові кажуть, що знайшли в сирійській Думі склад хімікатів повстанців

Російські військові повідомили, що начебто знайшли у сирійському місті Дума хімічну лабораторію і склад хімікатів, який начебто належить повстанцям.

Про це повідомив представник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ у Сирії Олександр Родіонов, передає Коммерсант.

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У лабораторії знайшли балон із хлором. Аналогічний повстанці застосовували для постановки розтиражованого фейкового сюжету. Можна зробити висновок, що цю лабораторію використовували незаконні озброєні формування для виготовлення отруйних речовин,

– заявив Родіонов.

За його словами, у лабораторії знайшли також речовини, які використовують для отримання сірчистого та азотного іприту.

Додамо, що спеціалістів Організації із заборони хімічної зброї досі не допускають відвідати сирійське місто Дума, де сталася хіматака. Другий день поспіль інспектори перебувають у готелі у Дамаску. Зазначається, що їх затримують сирійські і російські чиновники, коментуючи це "розробкою питань безпеки".

Раніше у Росії розповіли, що начебто хіматака у Сирії – це всього лише постановка та, що в РФ навіть знають, де і як цей "псевдоролик" знімався.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.