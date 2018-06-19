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Російські військові "засвітили" на Донбасі себе та комплекс радіоелектронних засобів розвідки

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Докази присутності російських військ на Донбасі
Докази присутності російських військ на Донбасі / ООС

На Донбасі 13 червня на території Новоазовської вітроелектростанції на одному з вітрогенераторів було зафіксовано російських військовослужбовців та комплекс радіоелектронних засобів розвідки.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил, який опублікував відповідні фото.

Як підтвердження локації на фото в ОСС вказали на наступні орієнтири: №1 – вітрогенератор; №2 – вітрогенератор; №3 – вигин полезахисної лісосмуги; №4 – вигин полезахисної лісосмуги.

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Зазначається, що на опублікованих фото зображений комплекс радіоелектронних засобів розвідки (2 антени кругового типу радянського виробництва, 2 сонячні батареї). В ООС припустили, що комплекс використовується для прослуховування та радіопеленгації радіостанцій, які працюють у короткохвильовому діапазоні частот від 3 до 30 мегагерц.

Також біля антен, перебуває особа у військовій формі російського зразка. Можливо допустити, що це є представник одного з підрозділів оперативно-бойового забезпечення або військовий радник –інструктор Збройних сил Російської Федерації,
– зазначили в ООС.

Щодо автора фотографії, то в ООС припустили, що він не є місцевим, про що свідчить його вік. Адже більшість представників місцевих "вояків" більш похилого віку. Окрім того, відомо, що представників місцевих "вояків" жорстко контролюють за фотографії, які демаскують позиції та військову техніку, та не допускають до техніки РЕБ. В ООС звернули також увагу, що особа на фото перебуває біля секретної радіоелектронної техніки та вільно робить знімки, демаскуючи місце розташування засобу РЕБ.

 

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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