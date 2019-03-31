Російські журналісти хотіли потрапити на виборчу дільницю у Мінську: їх не впустили

У столиці Білорусі, Мінську, члени виборчої комісії вирішили не пускати на дільницю для виборів президента України представників російських ЗМІ.

Російські журналісти могли лише знімати за парканом посольства, передає "Радіо Свобода".

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Кореспонденти російських агенцій ТАСС, "РИА-Новости", телеканалів "РЕН-ТВ" та "НТВ" знімали лише на вулиці. Також вони опитували громадян України.

Виборчу дільницю вільно могли відвідувати представники білоруських, українських та міжнародних ЗМІ.

Загалом на території Білорусі зареєстровано 12 тисяч українських виборців, їх віднесено до двох дільниць: у посольстві України в Мінську та в Генеральному консульстві у Бресті.

"Зазвичай у виборах беруть участь близько 10% українських громадян, які постійно проживають у Білорусі. Цього разу очікується вища явка", – сказав посол України у Мінську Ігор Кизим.

Скільки українців вже віддали свій голос на виборах? Станом на 15:00 в Україні проголосували 44,79% виборців. За даними ЦВК з 134 округів (загалом округів – 199) явка виборців станом на 15:00 становить 44,79% по Україні.