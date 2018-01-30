Російські журналісти влаштували серйозну бійку в ефірі через Сталіна: відео

Російські журналісти Максим Шевченко і Микола Сванідзе влаштували бійку у прямому ефірі радіо "Комсомольська правда".

Відповідне відео оприлюднене на YouTube-каналі радіостанції.

Журналісти не зійшлися в думці про роль Сталіна у Другій світовій.

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"Він довів країну до війни з Гітлером в катастрофічному стані. До кінця 41-го року у нас в німецькому полоні було 3,8 мільйона людей", – сказав Сванідзе про Сталіна.

Це дуже обурила Шевченка, який відповів:

"На відміну від Франції, Радянський Союз на колінах не стояв, підмахуючи німцям. Радянський Союз воював", – сказав Шевченко.

Сванідзе в свою чергу вигукнув, що бився радянський народ, а Сталін ні при чому. Між журналістами виникла словесна перепалка, яка переросла у справжню бійку. Чоловіків розняли, але передачу довелося зупинити.

Сутичка починаючи з 52 хвилини