Російські журналісти влаштували серйозну бійку в ефірі через Сталіна: відео
Російські журналісти Максим Шевченко і Микола Сванідзе влаштували бійку у прямому ефірі радіо "Комсомольська правда".
Відповідне відео оприлюднене на YouTube-каналі радіостанції.
Журналісти не зійшлися в думці про роль Сталіна у Другій світовій.
Читайте також: У Санкт-Петербурзі сталася масова бійка: 8 осіб госпіталізовано
"Він довів країну до війни з Гітлером в катастрофічному стані. До кінця 41-го року у нас в німецькому полоні було 3,8 мільйона людей", – сказав Сванідзе про Сталіна.
Це дуже обурила Шевченка, який відповів:
"На відміну від Франції, Радянський Союз на колінах не стояв, підмахуючи німцям. Радянський Союз воював", – сказав Шевченко.
Сванідзе в свою чергу вигукнув, що бився радянський народ, а Сталін ні при чому. Між журналістами виникла словесна перепалка, яка переросла у справжню бійку. Чоловіків розняли, але передачу довелося зупинити.
Сутичка починаючи з 52 хвилини
Вибір редакції
-
Перед поданням у Конгрес у "кремлівський список" внесли значні зміни до переліку осіб, – співавторсьогодні , 09:00
-
Головні новини 30 січня: назвали винного за збиття Boeing-777, розкішний відпочинок Луценківсьогодні , 08:00
-
"Кремлівська доповідь" США: як і коли список подіє на оточення Путінасьогодні , 07:01