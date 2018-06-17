Російські ЗМІ перекрутили факти про Марш рівності у Києві

Російське видання "Лентач" опублікувало у своєму Twitter-акаунті неправдиву інформацію про Марш рівності, який 17 червня відбувся в Києві. Так, у дописі стверджується про розгін акції.

"У Києві гей-парад тривав лише 20 хвилин. Після зіткнень активістів Маршу рівності з націоналістами, які кричали "Україна – не Содом", поліція розігнала і тих, і інших", – мовиться у повідомленні.

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Насправді ж правоохоронці не розганяли Марш рівності, хоча без сутичок не обійшлося. Так, поліція забезпечила охорону учасникам акції, дозволивши їм завершити ходу. А противників Маршу рівності правоохоронці відтісняли від учасників ходи, під час чого радикали і влаштували сутички з поліцією.

В Киеве гей-парад продлился всего 20 минут. После столкновений активистов «марша равенства» с националистами, кричащими «Украина не Содом», полиция разогнала и тех, и других pic.twitter.com/pwxgDeSDIP — Лентач (@oldLentach) 17 июня 2018 г.

Нагадаємо, 17 червня перед початком Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у Києві противники акції влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб.



Після інцидентів члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності" активістів. Через певний час усіх затриманих відпустили.



Активісти також стверджували, що внаслідок сутичок з поліцією серед їх побратимів є поранені.