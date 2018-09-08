Російські ЗМІ попалися на брехні про нові винищувачі: відео

Російський сайт Lenta.ru опублікував відеозапис про створення нового винищувача РФ Су-57. У цьому відео були використані кадри, створені Міністерством з надзвичайних ситуацій Білорусі під час підриву мосту через Прип'ять між Туровом і Житковичами.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

На відеозаписі видно, як винищувачі спершу роблять запуск ракет. А після цього без будь-яких позначок показані кадри підриву мосту через Прип'ять, вчиненого білоруським МНС.

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Зазначимо, що у білоруському міністерстві вже навіть не дивуються діям російських ЗМІ.

Ми звикли, що наші якісні матеріали використовуються як ілюстрації для різних тем і в різних сюжетах, як, наприклад, в недавньому кліпі групи DDT. Що стосується наших дій, ми продовжимо створювати якісний контент для відвідувачів нашого сайту і наших сторінок у соціальних мережах,

– прокоментував черговий фейк російських ЗМІ представник МНС Білорусі Віталій Новицький.

Дивіться оригінальне відео МНС Білорусі. А викривлену версію відеозапису можна переглянути на сайті Lenta.ru.