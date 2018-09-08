07:59
8 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
23°C 13°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
  • вівторок
    21°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. В космос з горілчаним двигуном РФ. Православний Ватикан
Вєсті Кремля
22:25, 7 вересня
Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів
Вєсті.UA
21:14, 7 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Російські ЗМІ попалися на брехні про нові винищувачі: відео

589 Читать новость на русском
Російська пропаганда поширила новий фейк
Російська пропаганда поширила новий фейк / Ілюстративне фото

Російський сайт Lenta.ru опублікував відеозапис про створення нового винищувача РФ Су-57. У цьому відео були використані кадри, створені Міністерством з надзвичайних ситуацій Білорусі під час підриву мосту через Прип'ять між Туровом і Житковичами.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

На відеозаписі видно, як винищувачі спершу роблять запуск ракет. А після цього без будь-яких позначок показані кадри підриву мосту через Прип'ять, вчиненого білоруським МНС.

Читайте також: МЗС України поширило фейк про велетенський кавун нібито з Херсонщини: фото

Зазначимо, що у білоруському міністерстві вже навіть не дивуються діям російських ЗМІ.

Ми звикли, що наші якісні матеріали використовуються як ілюстрації для різних тем і в різних сюжетах, як, наприклад, в недавньому кліпі групи DDT. Що стосується наших дій, ми продовжимо створювати якісний контент для відвідувачів нашого сайту і наших сторінок у соціальних мережах,
– прокоментував черговий фейк російських ЗМІ представник МНС Білорусі Віталій Новицький.

Дивіться оригінальне відео МНС Білорусі. А викривлену версію відеозапису можна переглянути на сайті Lenta.ru.

 

Теги: Новини Росії ЗМІ Російська пропаганда Новини Білорусі авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хитра змова: чому для Порошенка важливе повернення Медведчука
7 вересня, 23:00 Хитра змова: чому для Порошенка важливе повернення Медведчука
Сергій Лещенко
Головні новини 6 вересня: "вибори" на Донбасі, хімвикиди у Армянську та російська нафта Марченко
7 вересня, 22:24 Головні новини 6 вересня: "вибори" на Донбасі, хімвикиди у Армянську та російська нафта Марченко
Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
7 вересня, 22:01 Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
Денис Казанський
Банкротство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
7 вересня, 21:00 Банкротство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
Іван Яковина
Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
7 вересня, 20:00 Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
Юліана Вінтюк
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії
 5 вересня , 18:03
Озброєний чоловік увірвався в готель у Франції
 19 липня 2016 , 17:12
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук