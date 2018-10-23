19:23
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Російських футболістів-забіяк Мамаєва і Кокоріна можуть ув'язнити на 12 років за екстремізм

      515 Читать новость на русском
      Мамаєв і Кокорін: у минулому – 10 років дружби, у майбутньому – 12 років ув'язнення
      Мамаєв і Кокорін: у минулому – 10 років дружби, у майбутньому – 12 років ув'язнення / Фото з відкритих джерел

      Чи причетні колишній футболіст збірної Росії Олександр Кокорін та його молодший брата Кирил до вчинення злочину на ґрунті екстремізму – найближчим часом перевірятимуть правоохоронці Росії.

      Про це повідомив "Обозреватель".

      Читайте також: Сором російського футболу: гравці загриміли за ґрати після святкування річниці дружби

      Під час допиту брати Кокоріни розповіли, що у день побиття директора "Мінпромторгу" Дениса Пака в кафе грала пісня корейського виконавця PSY "Gangnam Style".


      Кирило Кокорін, Олександр Кокорін, Павло Мамаєв

      "Тоді нетверезі брати гучно провели незаконну в РФ паралель між чиновником і виконавцем пісні. На очній ставці, до речі, Кокорін-старший вибачився перед Паком, але той його не пробачив. Зараз висловлювання "китийоза" і "вали в Китай" проходять (кваліфікаційну – 24 канал) експертизу. А разом із хуліганкою це може потягнути вже на 12 років", – повідомляє Telegram-канал Mash.

      Один з очевидців за умови анонімності поділився спогадами про той вечір: "Дядько в костюмі (Денис Пак – 24 канал) щось їм сказав (футболістам Кокоріну і Мамаєву – 24 канал) на зразок "я постійний клієнт, що це за вседозволеність". Кокорін одразу накинувся: "Ти що, китайоза, зовсім попутав? Вали у свій Китай!" При цьому зображував рухи, як у кліпі "Gangnam Style".


      Агресивний натяк на схожість пана Пака з китайцями спричинив звинувачення у екстремізмі

      Тим часом Володимир Жириновський, знаменитий своїм нестандартним баченням світу та всебічною підтримкою політики Путіна, заявив: "Не потрібно жорстоких покарань для Кокоріна і Мамаєва. Для чого нам бути кровожерливими? Уже засудили в радянський час талановитого футболіста Едуарда Стрельцова, при чому за сумнівним звинуваченням (до слова, Стрельцова звинуватили у згвалтуванні після пиятики – 24 канал). І хто втратив? Країна наша втратила свого Пеле!"

      Нагадаємо, в неділю, 7 жовтня, у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби. Після чого відбулася ціла низка незаконних вчинків компанії напідпитку. 10 жовтня футболістів затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви, 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід.

      Теги: Новини Росії Спорт Футбол
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 23 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Микола Давиденко пробився до другого кола Qatar Open
       1 січня 2013 , 04:59
      Сільвен Шаванель тріумфував у гонці завдяки перемозі в розділці
       28 березня 2013 , 22:21
      Дайджест: Металіст" нехтує уболівальниками, а "Торіно" не віддасть свого "забиваку"
       4 листопада 2013 , 23:03
      "Барселона" здобула 500 виїзну перемогу в Прімері
       9 лютого 2015 , 09:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук