Російських футболістів-забіяк Мамаєва і Кокоріна можуть ув'язнити на 12 років за екстремізм

Чи причетні колишній футболіст збірної Росії Олександр Кокорін та його молодший брата Кирил до вчинення злочину на ґрунті екстремізму – найближчим часом перевірятимуть правоохоронці Росії.

Про це повідомив "Обозреватель".

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Під час допиту брати Кокоріни розповіли, що у день побиття директора "Мінпромторгу" Дениса Пака в кафе грала пісня корейського виконавця PSY "Gangnam Style".



Кирило Кокорін, Олександр Кокорін, Павло Мамаєв

"Тоді нетверезі брати гучно провели незаконну в РФ паралель між чиновником і виконавцем пісні. На очній ставці, до речі, Кокорін-старший вибачився перед Паком, але той його не пробачив. Зараз висловлювання "китийоза" і "вали в Китай" проходять (кваліфікаційну – 24 канал) експертизу. А разом із хуліганкою це може потягнути вже на 12 років", – повідомляє Telegram-канал Mash.

Один з очевидців за умови анонімності поділився спогадами про той вечір: "Дядько в костюмі (Денис Пак – 24 канал) щось їм сказав (футболістам Кокоріну і Мамаєву – 24 канал) на зразок "я постійний клієнт, що це за вседозволеність". Кокорін одразу накинувся: "Ти що, китайоза, зовсім попутав? Вали у свій Китай!" При цьому зображував рухи, як у кліпі "Gangnam Style".



Агресивний натяк на схожість пана Пака з китайцями спричинив звинувачення у екстремізмі

Тим часом Володимир Жириновський, знаменитий своїм нестандартним баченням світу та всебічною підтримкою політики Путіна, заявив: "Не потрібно жорстоких покарань для Кокоріна і Мамаєва. Для чого нам бути кровожерливими? Уже засудили в радянський час талановитого футболіста Едуарда Стрельцова, при чому за сумнівним звинуваченням (до слова, Стрельцова звинуватили у згвалтуванні після пиятики – 24 канал). І хто втратив? Країна наша втратила свого Пеле!"

Нагадаємо, в неділю, 7 жовтня, у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби. Після чого відбулася ціла низка незаконних вчинків компанії напідпитку. 10 жовтня футболістів затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви, 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід.