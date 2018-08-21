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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Російських волейболістів звинуватили у сексуальних домаганнях та спробі зґвалтування фінок

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Російські волейболісти
Російські волейболісти

Одразу дві країни розпочали розслідування проти волейболістів з Росії. їх підозрюють у сексуальних домаганнях до волейболісток з Фінляндії. Зважаючи на те, що інцидент трапився під час Європейських університетських іграх в португальському місті Коімбра, розслідування проводять поліція Фінляндії та влада Португалії.

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Змагання відбувалися 15-28 липня. Перша заява про домагання була опублікована тоді ж фінською телекомпанією Yle. При цьому йшлося не про разове домагання, а про переслідування, яке тривало декілька днів у готелі, де жили команди.

"Російські спортсмени неодноразово домагалися до фінським, це відбувалося протягом декількох днів. Тренер російської команди підійшов до фінляндки і схопив її ззаду, але їй вдалося вирватися. Місцева охорона не втручалася, хоча наші спортсмени зверталися за допомогою. Пізніше російський спортсмен підійшов до фінської дівчині і спробував її зґвалтувати. Фінська сторона викликала поліцію, проте поліцейські не знайшли складу злочину і поїхали", – наводить слова представника делегації Фінляндії Марку Рантахалварі.

Згодом на сайті mtv.fi було опубліковано слова представника фінської делегації, де він заявив, що з домаганнями зіштовхнулися і спортсменки з Норвегії.

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Росію на цих змаганнях у волейболі представляли студенти Дагестанського державного університету. При цьому російська збірна, пропонує зовсім іншу версію цієї ситуації. Дагестанські волейболісти кажуть, що знайшли дівчину, яка плакала, і, підсівши до неї, захотіли її втішити. Але "завадив мовний бар'єр, через який сторони не зрозуміли один одного". Дівчина втекла в номер, і тоді російські студенти вирушили слідом за нею, щоб з'ясувати причину сліз, але їх не впустили всередину. Спортсменка викликала поліцейських, але ті, не знайшовши складу злочину в діях студентів, не стали нікого затримувати.

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Теги: Новини Росії Волейбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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