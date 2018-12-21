Російським футболістам Кокоріну й Мамаєву посилили обвинувачення

Слідство змінило статтю обвинувачення Павлу Мамаєву, Олександру й Кирилу Кокоріним, а також Олександру Протасовицькому, на більш тяжку.

Про це повідомив адвокат Кокоріна-молодшого В'ячеслав Барік. Замість побоїв їм інкримінують заподіяння легкої шкоди здоров'ю, повідомляє "Чемпіонат".

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"Тепер до них застосовується частина 2 статті 115, оскільки за результатами судово-медичної експертизи отримано висновок про заподіяння легкої шкоди здоров'ю", – сказав Барік.

Покарання за обома статтями однакове – до двох років позбавлення волі, але стаття про легку шкоду здоров'ю вважається більш тяжкою.

Нагадаємо, в неділю, 7 жовтня, у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби. Після чого відбулася ціла низка незаконних вчинків компанії напідпитку. 10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви, 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід.