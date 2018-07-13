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Російський коментатор Уткін потрапив у скандал за твіт українською мовою

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Уткін скопіював твіт українського журналііста
Уткін скопіював твіт українського журналііста

Перехід португальця Кріштіану Роналду – чудова нагода для багатьох журналіст для прогнозів. Для російських коментаторів – можливість видати за власні думки українських журналістів.

Офіційно Кріштіану Роналду перейшов до "Ювентуса" 10 липня 2018 року. На наступний день український журналіст та телекоментатор Кирило Круторогов опублікував твіт, де спрогнозував, як цей перехід вплине на наступний розіграш Ліги Чемпіонів. А також про те, що італійську команду може очолити колишній наставник "Реалу" Зінедін Зідан. 

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Така думка дуже сподобалася російському коментатору Василю Уткіну. Однак він вирішив зробити не ретвіт, а просто скопіювати текст і опублікувати його наступного дня. При цьому текст був опублікований українською мовою, як і оригінал. Єдина відмінність – використання "пiхварику", яке навіть можна вважати лайливим. Але його вживання у цьому випадку не цілком доречне.

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Коли ж Кирило Круторогов звернув увагу на те, що твіт скопійовано, Уткін спочатку намагався це заперечити. Згодом же перевести все в жарт.

 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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