Російський коментатор Уткін потрапив у скандал за твіт українською мовою

Перехід португальця Кріштіану Роналду – чудова нагода для багатьох журналіст для прогнозів. Для російських коментаторів – можливість видати за власні думки українських журналістів.

Офіційно Кріштіану Роналду перейшов до "Ювентуса" 10 липня 2018 року. На наступний день український журналіст та телекоментатор Кирило Круторогов опублікував твіт, де спрогнозував, як цей перехід вплине на наступний розіграш Ліги Чемпіонів. А також про те, що італійську команду може очолити колишній наставник "Реалу" Зінедін Зідан.

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У новому сезоні бачу Ювентус у фіналі ЛЧ. І, до речі, припускаю, що невдовзі новим викликом Зідана-тренера буде саме туринська команда, яка йому також небайдужа. Або збірна Франції. Третього варіанту нема. — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 10 липня 2018 р.

Така думка дуже сподобалася російському коментатору Василю Уткіну. Однак він вирішив зробити не ретвіт, а просто скопіювати текст і опублікувати його наступного дня. При цьому текст був опублікований українською мовою, як і оригінал. Єдина відмінність – використання "пiхварику", яке навіть можна вважати лайливим. Але його вживання у цьому випадку не цілком доречне.

У новому сезоні бачу Ювентус у фіналі ЛЧ. І, до речі, припускаю, що невдовзі новим викликом Зідана-тренера буде саме туринська команда, яка йому також небайдужа. Або збірна Франції. Третього пiхварику нема. — Василий Уткин (@radioutkin) 12 липня 2018 р.

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Коли ж Кирило Круторогов звернув увагу на те, що твіт скопійовано, Уткін спочатку намагався це заперечити. Згодом же перевести все в жарт.

Что именно? — Василий Уткин (@radioutkin) 12 липня 2018 р.

Как это может быть ваш твит, но при этом измененный? Это мой твит. — Василий Уткин (@radioutkin) 12 липня 2018 р.

Если бы наши мысли совпали полностью, я бы, конечно, ретвитнул. Но мне не хватило детали. — Василий Уткин (@radioutkin) 12 липня 2018 р.

Ну да. Но твиты, кажется, не защищены авторским правом? А мысль была дельная, прям совпадала. — Василий Уткин (@radioutkin) 12 липня 2018 р.

А интонация?.. — Василий Уткин (@radioutkin) 12 липня 2018 р.