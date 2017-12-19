Російським спортсменам пропонують зробити георгіївську стрічку символікою на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон, бобслеїст, депутат Держдуми Олексій Воєвода запропонував російським спортсменам використовувати георгіївську стрічку в якості символіки на Олімпійських іграх-2018 в південнокорейському Пхенчхані.

Про це повідомляє "Интерфакс".

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Таку пропозицію Воєвода зробив для росіян, яким заборонено використовувати свій прапор та гімн на Олімпіаді-2018.

А я б георгіївський прапор зробив і прикрасив нашу збірну георгіївськими стрічками. Чому ні?

– сказав він.

На його думку, ці символи перемоги і мужності підняли б дух російських олімпійців.

Нагадаємо, 5 грудня Міжнародний олімпійський комітет повністю відсторонив збірну Росії від участі в Зимових Олімпійських іграх 2018 року. Російським спортсменам, які не попались на допінгу, дозволили взяти участь в Олімпіаді, проте під нейтральним прапором і без жодної російської символіки. Більшість спортсменів РФ погодились брати участь в змаганнях на умовах МОК.