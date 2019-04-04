Російським військовим заборонили користуватися мобілками через "проколи" в Україні, – Le Point

У Росії нещодавно запровадили закон, що забороняє військовим користуватися мобільними телефонами на територіях ведення воєнних дій. Причина появи такого закону – проблеми росіян в Україні.

"Заборона російським військовослужбовцям на користування смартфонами спрямована на усунення проблем в Україні, де російські війська не змогли приховати свою присутність", – пише журналіст Le Point Марк Нексон.

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Російські депутати проголосували за подібний захід після ряду невдач, які стали тягарем для влади. Фатальною можна вважати авіакатастрофу малазійського Боїнгу з 298 пасажирами на борту. Його збили 17 липня 2014 року в небі над Україною. Після довгого вистежування імовірно винної ракети "Бук" міжнародне розслідування вказує на відповідальність Росії, – йдеться в статті Le Point. – Докази знайшлися завдяки інформації з мобільних телефонів самих військових, відповідальних за перевезення зенітної ракетної батареї.

"Фотографії та відеоролики в російських соцмережах "ВКонтакте" або "Одноклассники" допомогли реконструювати траекторію польоту снаряда. "Вони були для нас надзвичайно корисними", – стверджує британський сайт журналістських розслідувань Bellingcat. Це невичерпне джерело інформації для слідчих, яке спростовує непорушну версію Москви, що на сході України немає російською регулярної армії", – вважає Нексон.

У Сирії ця технологія також викрила офіційний дискурс Москви. Пости військовослужбовців у соцмережах розкрили російську воєнну присутність за кілька тижнів до офіційного розгортання військ, запланованого Володимиром Путіним на вересень 2015 року. Згодом з'явилися нові повідомлення про перших загиблих в російських лавах. Між іншим, влада тримала цю інформацію в таємниці,

– пише Le Point.

"Російська армія не єдина, хто страждає від "прозорості Інтернету". У 2017 році було скоєно напад на ізраїльську армію. Палестинсько-ісламістський рух "Хамас" шпигував за смартфонами десятків ізраїльських солдат, "підчепивши" їх за допомогою фейкових сторінок молодих жінок. Хакери від імені цих жінок запропонували солдатам завантажити додаток, що дозволяє легко спілкуватися. З цього моменту вони змогли отримувати доступ до їхніх файлів і даних GPS. Однак цей інцидент не повпливав на зміну норм та правил. Ізраїльтянам досі дозволяється користуватися мобільними на військових об'єктах", – ідеться в публікації.

Чи дозволить запроваджена в Росії заборона уникнути неприємностей? Сайт Bellingcat має сумніви щодо цього. "Повернувшись додому, молоді солдати хочуть викликати заздрощі у своїх друзів, тому вони вихваляютимуться пригодами, пережитими за кордоном, – резюмує Нексон.

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