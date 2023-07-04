При цьому до повномасштабного вторгнення громадяни Росії обіймали майже третину посад у керівництві Метінвесту, інформує 24 Канал. Хтось звільнився, хтось подав заявку на отримання українського громадянства.

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Однак натепер у найбільшій металургійній компанії України досі працює Членкинею Правління, директоркою з економіки та розвитку бізнес-систем російська громадянка Ольга Овчиннікова. Вона разом з ще одним російським громадянином Олександром Погожевим (до квітня 2022 року також Членом Правління, операційним директором Метінвест) зробила карколомну кар'єру в російському гіганті "Сєвєрсталь", звідки перейшла у 2012 до українського металургійного гіганта.



Після 2014 року Овчиннікову називають однією з причетних до схем з постачання "сірого" вугілля з тимчасового окупованих Донецької та Луганської областей, а після повномасштабного вторгнення – до фінансової підтримки фондів, пов'язаних з Путіним, шляхом неформального контролю та у тому числі фінансування з російських активів Метінвест.

Головними завданнями таких російських агентів під прикриттям, які ховаються по різних закордонних юридичних активах великих компаній – не розвивати українську економіку, а робити її слабшою, неконкурентною російській і більш залежною від Росії.



При цьому компанія Метінвест є базовим елементом економіки України та забезпечує 5,0% ВВП, валютні надходження до держави та до 69% доходів бюджетів у регіонах присутності.