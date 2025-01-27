Російський опозиціонер назвав неочевидну причину, через яку Путін не може закінчити війну

Владімір Путін публічно демонструє, що нібито готовий до переговорів і зустрічі з Дональдом Трампом, щоб, зокрема, обговорити закінчення війни. Хоча насправді він не прагне досягти миру.

Таку думку висловив 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що для Путіна припинення війни несе набагато більше ризиків, ніж її продовження. Саме тому Росія не зупиняє свій ВПК і має намір воювати далі.

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Люди отруєні війною

Російський опозиційний журналіст пояснив, що як тільки припиниться війна, в Росії виникне одразу дуже багато проблем, з якими Путіну доведеться стикнутися.

Насамперед куди дівати 600 – 700 тисяч військових, які звикли отримувати великі гроші? Росіяни ще пам'ятають, які проблеми були після війни в Афганістані, в Чечні. А те, що відбувається зараз, ще страшніше.

Ці люди, що отруєні та розбещені війною, що звикли вбивати, грабувати, ґвалтувати, займатися мародерством, всі прийдуть в Росію. Що з ними буде робити Путін?

– зауважив Яковенко.

Вони, за його словами, прийдуть ображені, обурені, будуть кричати "за що гинули наші хлопці?", якщо Росія "замирилась" з Україною та США. Це буде підтримано значною частиною російського суспільства, яке теж отруєно пропагандою.

Також у російському інформаційному просторі зараз постійно звучать зовсім не мирні наративи. Там постійно вимагають "знищити Україну і її владу", "дійти до берегів Ла-Манша та Атлантичного океану", "знищити Америку". Саме це, на думку журналіста, вкидається у свідомість росіян, і це дасть результат.

До слова. Журналісти CNN вказують на те, що певне зростання економіки Росії у 2024 році є "швидким, неприроднім і короткочасним". Кремль хоч і намагається демонструвати спроможність російської економіки вести війну роками, однак приховує справжню її вартість завдяки тіньовим механізмам фінансування.

Путін та його оточення розуміють, чим це загрожує. Тому уявлення, що він нібито зацікавлений в закінченні війни, є хибним. Можливе якесь лавірування, переговори, під час яких війна буде продовжуватись, навіть припинення бойових дій,

– наголосив Ігор Яковенко.

Важливо розуміти, що 24 лютого 2022 року відбулась подія, значення якої досі не усвідомлено. Росія перетворилась на країну, для якої війна є формою існування.

Путінська Росія, якщо припиниться війна, зникне. Там почнуться серйозні проблеми, які, імовірно, будуть не сумісні з життям Путіна,

– резюмував він.

Зазначимо, що полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон припустив, якою буде подальша доля Путіна. На думку Бреттона-Гордона, припинення вогню в Україні може з одного боку врятувати очільника Кремля, адже Росія через війну має багато проблем. Проте з іншого боку, пауза у бойових діях може призвести до загибелі Путіна.