Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генерального прокурора. Перед депортацією росіянин уже двічі ґвалтував дівчину в рідному селі на Харківщині.

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Ким виявився підозрюваний

Чоловіку вже повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, а також у порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Ним виявився В’ячеслав Дубенко, військовослужбовець 1-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу збройних сил держави-агресорки.

Разом зі спільниками він примусив дівчину пройти паспортний контроль на прикордонному пункті пропуску "Веригівка" Валуйського району Бєлгородської області. Потім Дубенко привіз дівчину до квартири у Бєлгороді, де утримував проти її волі, ґвалтував та систематично бив.

Щоб дівчина не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері завжди закриті на замок. Систематичне побиття, психологічні страждання, незаконне утримання та сексуальне рабство підштовхнули дівчину до спроби самогубства: потерпіла випила борну кислоту,

– йдеться в повідомленні.

Через це окупант відвіз постраждалу до лікарні, там їй надали медичну допомогу, але в історію дівчини "не повірили або не захотіли вірити". Тож незабаром пацієнтку відправили назад.

Як дівчині вдалося врятуватися

Врятуватися дівчині вдалося лише дивом. Її мучитель виявився дезертиром. Військовий-контрактник, він самовільно залишив частину, за це його затримали,

– написав начальник слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов.

Після цього постраждала змогла зв'язатися з рідними. Наразі вона перебуває в Україні, де з нею працювали лікарі та психологи.

У матеріалі ТСН повідомляють, що в рідному селі дівчини та її батьків вже немає. "Не виключається, що її батьки на заході України. Щодо дівчини можу сказати, що нам її місцезнаходження не відомо. Про її брата відомо, що він захищає Україну", – кажуть у місцевій владі.