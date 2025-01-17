Про це повідомляє 24 Канал 17 січня із посиланням на Офіс Генерального прокурора. Досудове розслідування проводило Головне слідче управління Нацполіції.

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Що довело слідство

У квітні 2022 року злочинець проник на територію приватного будинку, де перебували цивільні особи, зокрема неповнолітня дівчина. Росіянин змусив потерпілу покинути будинок, погрожуючи вогнепальною зброєю. Після цього лейтенант вчинив над нею насильство.

Протягом квітня та травня 2022 року, він також декілька разів відвідував іще один приватний будинок, де проживала інша потерпіла.

Погрожуючи зброєю, під приводом допиту та перевірки мобільного телефону на предмет співпраці із ЗСУ, росіянин вивіз її за межі населеного пункту. Там він вистрілив із пістолета біля голови дівчини та зґвалтував її.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генпрокурора російського військового визнано винним за фактом порушення законів та звичаїв війни.

До слова, поліція ідентифікувала російського військового, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фількиної, жінки з "червоним манікюром" з Бучі. Підозрюваним є російський військовий Артьом Тарєєв, 1995 року народження, командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ РФ.

Тарєєв досі перебуває у зоні бойових дій. Його сестра розповіла, що "новини не дивиться" та "не бачить сенсу відповідати на питання" стосовно розслідування українських правоохоронців.