Нападник виявився рецидивістом – раніше він уже відбував термін у колонії, але був відправлений на війну у складі штурмового підрозділу. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Помилуваний "зек" намагався добити Умаєва після того, як постраждалий упав. Відомо, що чеченець приїхав у Дзержинськ на заробітки.

Так само спокійно вбивця затримався на місці злочину, тому що був впевнений, що, коли його посадять, він просто ще раз піде воювати за Путіна, і його знову помилують,

– написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Розслідування інциденту триває, проте громадськість Росії "уже задається питаннями про наслідки подібних рішень щодо залучення засуджених до бойових дій та їх повернення в мирне життя".

До слова, в Інституті вивчення війни заявили, що держава-агресор стикається з проблемами набору нових військовослужбовців, адже все менше росіян хочуть воювати проти України. Наразі щомісячний набір до лав окупаційної армії настільки низький, що не перекриває місячних втрат.

Тому в міноборони Росії пропонують внести правки щодо перекласифікації деяких захворювань, хвороб і розладів для призовників і тих, хто підписує контракти на військову службу.