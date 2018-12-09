Російський біатлоніст незграбно впав під час гонки: відео
Російський біатлоніст Олександр Логінов мав чудові шанси здобути перемогу на етапі Кубка світу у словенській Поклюці.
У персьюті росіянин тримався у групі лідерів і до останнього зберігав шанси на перше або друге місце.
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Однак під час невеликого підйому Логінов упав. Біатлоніст швидко підвівся, але втратив шанси наздогнати лідерів – Йоганнеса Тінгнеса Бьо та француза Фійона-Майєна.
Нагадаємо, що жіночий персьют виграла Кайса Макаряйнен. Найкращою з українок виявилася Юлія Джима, яка фінішувала на 24 місці.
Джерело: 24 Канал
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