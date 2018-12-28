Російський біатлоніст Жирний виступає у формі збірної України
31-річний біатлоніст Олександр Жирний, який чотири роки захищав кольори збірної України, цього літа повернувся в Росію, звідки він родом.
Однак, спортсмен продовжує виступати в українській формі, хоча знову є російським біатлоністом.
Читайте також: Юлія Джима визнана найкращою спортсменкою грудня в Україні
Все просто: регіон, за який виступаю (Башкортостан), не видав. Що маю, в тому і бігаю. Залишилося багато екіпіровки після чотирьох сезонів, що я виступав за збірну України. Куди я буду її дівати?, – сказав спортсмен в інтерв'ю телеканалу Матч ТВ.
Зазначимо, що у першому спринті на "Іжевській гвинтівці" Олександр Жирний зайняв 45 місце, у другому – 24-е.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Баскетбол: "Хімік" наприкінці зустрічі вирвав перемогу у "Дніпро-Азота"10 березня 2013 , 09:53
"Черкаські мавпи" втримали перевагу над "Галичиною"12 жовтня 2013 , 13:11
Маркевич може очолити "Дніпро" вже сьогодні23 травня 2014 , 09:54
Мессі та Анчелотті підтримали хворого на рак 3-разового володаря "Золотого м'яча"23 жовтня 2015 , 22:54