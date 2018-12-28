Російський біатлоніст Жирний виступає у формі збірної України

31-річний біатлоніст Олександр Жирний, який чотири роки захищав кольори збірної України, цього літа повернувся в Росію, звідки він родом.

Однак, спортсмен продовжує виступати в українській формі, хоча знову є російським біатлоністом.

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Все просто: регіон, за який виступаю (Башкортостан), не видав. Що маю, в тому і бігаю. Залишилося багато екіпіровки після чотирьох сезонів, що я виступав за збірну України. Куди я буду її дівати?, – сказав спортсмен в інтерв'ю телеканалу Матч ТВ.

Зазначимо, що у першому спринті на "Іжевській гвинтівці" Олександр Жирний зайняв 45 місце, у другому – 24-е.

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