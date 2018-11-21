Російський боксер допомагає Ломаченку готуватися до бою з Педрасою: відео

Український боксер Василь Ломаченко показав, як готується до бою проти Хосе Педраси, який відбудеться 8 грудня.

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Тренувальний табір чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі проходить в Окснарді в Каліфорнії (США).

На своїй сторінці в Instagram Ломаченко ділиться фрагментами тренувань. Зараз Василю допомагає російський боксер Олександр Беспутін.

Нагадаємо, що Ломаченко проведе бій проти Хосе Педраси 8 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.