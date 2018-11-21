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      Російський боксер допомагає Ломаченку готуватися до бою з Педрасою: відео

      683 Читать новость на русском
      Російський боксер допомагає Ломаченку перед боємз Педрасою
      Російський боксер допомагає Ломаченку перед боємз Педрасою / NESN.com

      Український боксер Василь Ломаченко показав, як готується до бою проти Хосе Педраси, який відбудеться 8 грудня.

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      Тренувальний табір чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі проходить в Окснарді в Каліфорнії (США).

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #lomachenko #lomus17 #boxing

      Допис, поширений LomUs Official (@lomus_17)

       

      На своїй сторінці в Instagram Ломаченко ділиться фрагментами тренувань. Зараз Василю допомагає російський боксер Олександр Беспутін.

      Нагадаємо, що Ломаченко проведе бій проти Хосе Педраси 8 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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