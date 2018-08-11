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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський боксер хоче відібрати в Усика всі пояси

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Денис Лебедєв
Денис Лебедєв

Чемпіон WBA "у відпустці" Денис Лебедєв шукає собі нового суперника.

Росіянин заявив, що якщо його найближчий бій пройде успішно, то наступним кроком стане поєдинок за пояса Олександра Усика.

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"Якщо 7-го вересня все складеться вдало, то після цього логічним буде провести титульний бій. Я - чемпіон у відпустці і можу стати обов'язковим претендентом на пояси Олександра Усика. Так що, якщо він залишиться в своїй вазі, то буду битися з ним. Рано чи пізно, йому все одно доведеться захищати свої титули, що б їх утримати", – цитує Лебедєва "Спорт Екпрес".

Раніше Лебедєв вже заявляв, що переможець WBSS повинен буде вийти з ним на ринг.

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Теги: Новини спорту Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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