Російський боксер назвав звинувачення в побитті дівчини виставою

Колишній чемпіон світу за версією WBO росіянин Сергій Ковальов вперше відреагував на звинувачення в побитті дівчини. Боксер просить не поспішати з висновками.

Ковальов акцентував увагу на тому, що вболівальники не знають деталей події.

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"Дорогі друзі, шанувальники боксу й всі, хто в курсі останньої гучної новини щодо мене, хочу попросити всіх вас не робити поспішних висновків по ситуації, в якій мене звинувачують", – написав боксер в Instagram.

"Ви не знаєте деталей події. Для мене це більше здається виставою, в якій я граю головну роль мимоволі. Та й чи не здається вам дивним, що пригода сталася нібито в червні минулого року, а заявили про неї напередодні мого реваншу проти Альвареса?", – додав Ковальов.

Нагадаємо, що 18 січня видання TMZ повідомило про те, що Ковальов може потрапити до в'язниці за побиття дівчини. Реванш Ковальова проти колумбійця Елейдера Альвареса пройде 2 лютого в Далласі.