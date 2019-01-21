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      Російський боксер назвав звинувачення в побитті дівчини виставою

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      Ковальов назвав звинуваченні в побитті дівчини виставою
      Ковальов назвав звинуваченні в побитті дівчини виставою / independent.co.uk

      Колишній чемпіон світу за версією WBO росіянин Сергій Ковальов вперше відреагував на звинувачення в побитті дівчини. Боксер просить не поспішати з висновками.

      Ковальов акцентував увагу на тому, що вболівальники не знають деталей події.

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      "Дорогі друзі, шанувальники боксу й всі, хто в курсі останньої гучної новини щодо мене, хочу попросити всіх вас не робити поспішних висновків по ситуації, в якій мене звинувачують", – написав боксер в Instagram.

      "Ви не знаєте деталей події. Для мене це більше здається виставою, в якій я граю головну роль мимоволі. Та й чи не здається вам дивним, що пригода сталася нібито в червні минулого року, а заявили про неї напередодні мого реваншу проти Альвареса?", – додав Ковальов.

      Нагадаємо, що 18 січня видання TMZ повідомило про те, що Ковальов може потрапити до в'язниці за побиття дівчини. Реванш Ковальова проти колумбійця Елейдера Альвареса пройде 2 лютого в Далласі.

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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