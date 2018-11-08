Російський боксер відмовився битися з Олександром Усиком

Чемпіон світу в напівважкій вазі Дмитро Бівол (14-0, 11 КО) зізнався, що бій проти Олександра Усика (15-0, 11 КО) не розглядає, оскільки є занадто маленьким для важкої ваги.

Розглядаючи можливість зміни ваговій категорії, Дмитро виявив бажання зустрітися з Каллум Смітом (25-0, 18 КО), представником другої середньої ваги.

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Я міг би вкластися в другу середню вагу, тому що для напівважкого дивізіону я не настільки великий. Для мене не проблема спуститися в суперсередню вагу заради бою з Каллумом Смітом або кимось, у кого є пояс. Бої проти чемпіонів в іншому дивізіоні – це добре для мене і для історії, а ось піднятися вище для мене було би занадто складно: я не дуже великий хлопець,

– сказав російський боксер.

Зазначимо, що наступний бій Бівол проведе проти Жана Паскаля (33-5-1, 20 КО) 24 листопада. Це буде вже третій захист пояса WBA для росіянина.

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