14:08
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Російський боксер все ще сподівається на бій з Усиком

      135 Читать новость на русском
      Денис Лебедєв хоче бій з Олександром Усиком
      Денис Лебедєв хоче бій з Олександром Усиком

      Екс-чемпіон світу у важкій вазі Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) повідомив, що всерйоз розраховує на бій проти абсолютного чемпіона у крузервейті Олександра Усика (16-0, 12 КО).

      Боксер "Putin Team" не збирається готуватися до поєдинку до офіційного призначення його дати.

      Читайте також: Наступним суперником Усика може стати Ентоні Джошуа: озвучено дату

      Я перебуваю в своїй вазі і намагаюся її тримати. Тому що зараз йдуть переговори про бій з командою Олександра Усика. І я чекаю відповіді. WBA постановила домовитися і провести бій до березня або в березні. Конкретну підготовку я почну тільки тоді, коли буде підписано контракт,
      – заявив росіянин Лебедєв.

      Як відомо раніше, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала українського боксера Олександра Усика до 10 березня 2019 року провести бій з росіянином Денисом Лебедєвим. Про це повідомив менеджер Лебедєва Вадим Корнілов.

      Багато фанів Усика моментально затаврували ганьбою WBA. Однак вони не зовсім праві. Адже ситуація з чемпіоном у відпустці Лебедєвим – довгограюча і це не перша резолюція, яку прийняла WBA стосовно росіянина.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні
       28 листопада 2011 , 12:26
      Павлов: "Іллічівець" поки нікуди переїжджати не збирається
       11 вересня 2014 , 09:22
      Найкращий бомбардир ЛЧ відмовляється підписувати контракт із "Шахтарем"
       1 квітня 2015 , 17:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук