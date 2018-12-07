Російський боксер все ще сподівається на бій з Усиком

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) повідомив, що всерйоз розраховує на бій проти абсолютного чемпіона у крузервейті Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Боксер "Putin Team" не збирається готуватися до поєдинку до офіційного призначення його дати.

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Я перебуваю в своїй вазі і намагаюся її тримати. Тому що зараз йдуть переговори про бій з командою Олександра Усика. І я чекаю відповіді. WBA постановила домовитися і провести бій до березня або в березні. Конкретну підготовку я почну тільки тоді, коли буде підписано контракт,

– заявив росіянин Лебедєв.

Як відомо раніше, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала українського боксера Олександра Усика до 10 березня 2019 року провести бій з росіянином Денисом Лебедєвим. Про це повідомив менеджер Лебедєва Вадим Корнілов.

Багато фанів Усика моментально затаврували ганьбою WBA. Однак вони не зовсім праві. Адже ситуація з чемпіоном у відпустці Лебедєвим – довгограюча і це не перша резолюція, яку прийняла WBA стосовно росіянина.

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