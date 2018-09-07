Російський боксер згодний битися з Усиком в Україні

Чемпіон WBA у відпустці Денис Лєбєдєв (30-2, 22 КО) повідомив, що готовий поїхати в Україну заради бою з абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком (15-0, 11 КО).

Домовитися про бій Усика з Лєбєдєвим сторони мають до 3-го або 4 жовтня.

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Бій в Україні? Я готовий поїхати в будь-яке місце. Інша справа, тут і команді потрібно постаратися максимально попрацювати над безпекою, а так це не питання і не проблема, – сказав Денис Лєбєдєв.

Зазначимо, що 7 вересня росіянин Лєбєдєв проведе поєдинок проти турецького боксера Хінзі Алтункая.

"Зараз потрібно пройти турка, а далі ми йдемо до бою з Олександром Усиком. Але, знову ж таки, все буде залежати від техніки переговорів. Нам потрібно один одного зацікавити. Але в резолюції WBA це було сказано з самого початку", – підсумував російський боксер.

Нагадаємо, що Олександр Усик вступив в переговори з британцем Тоні Белью, бій з яким має відбутися у Великобританії орієнтовно в середині листопада.

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