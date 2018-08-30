01:21
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
  • понеділок
    31°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський бомбардувальник здійснив підозрілий політ в окупованому Криму

270 Читать новость на русском
Літак Су-24М пролетів на низькій висоті над трасою в Криму
Літак Су-24М пролетів на низькій висоті над трасою в Криму / Соцмережі

30 серпня у Криму над автотрасою на в’їзді до Євпаторії жителі окупованого півострова помітили військовий російський літак.

Як пише ресурс "Крим. Реалії", за деякими даними, проліт над дорогою на гранично низькій, до 30 метрів, висоті, здійснив бомбардувальник Су-24М.

Читйате також: Як українські оборонці тренуються захищати чорноморське узбережжя: яскраві фото

Як підкреслюється, такі бойові машини зараз дислокуються на військовому аеродромі в селищі Гвардійському неподалік від Сімферопольського аеропорту.

Крим, Росія, бомбардувальник, СУ-24М
Російський військовий літак пролетів над автотрасою на в'їзді до Євпаторії

Також ресурс нагадує, що раніше подібні факти російські експерти розцінювали як повітряне хуліганство та констатували, що встановити винного не вдасться. Річ у тім, що на записі не видно бортових номерів Су-24, тому встановити його приналежність неможливо.

Нагадаємо, нещодавно над Чорним морем біля окупованого Криму можна було помітити три авісудна, входять до "Спеціального льотного загону "Росія", який обслуговує адміністрацію президента РФ.

Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини України Новини Росії авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 30 серпня: Смерть Кобзона, суперечка Порошенка і Путіна у 2015
30 серпня, 22:00 Головні новини 30 серпня: Смерть Кобзона, суперечка Порошенка і Путіна у 2015
Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
30 серпня, 22:00 Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
Олексій Чибісов
Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
30 серпня, 21:05 Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
Під Львовом відгримів Zaxidfest – свято, що завжди з тобою
30 серпня, 20:00 Під Львовом відгримів Zaxidfest – свято, що завжди з тобою
Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
30 серпня, 19:01 Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
Інна Жолобович
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Українські військові могли утримувати Іловайськ у 2014-му не один тиждень, – Муженко
30 серпня , 20:23
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Україна - Північна Ірландія: хто під загрозою дискваліфікації
 16 червня 2016 , 10:04
Президент Барселони назвав Мессі, Хаві та Іньєсту великою проблемою каталонського клубу
 30 липня 2017 , 19:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук