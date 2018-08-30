Російський бомбардувальник здійснив підозрілий політ в окупованому Криму

30 серпня у Криму над автотрасою на в’їзді до Євпаторії жителі окупованого півострова помітили військовий російський літак.

Як пише ресурс "Крим. Реалії", за деякими даними, проліт над дорогою на гранично низькій, до 30 метрів, висоті, здійснив бомбардувальник Су-24М.

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Як підкреслюється, такі бойові машини зараз дислокуються на військовому аеродромі в селищі Гвардійському неподалік від Сімферопольського аеропорту.



Російський військовий літак пролетів над автотрасою на в'їзді до Євпаторії

Також ресурс нагадує, що раніше подібні факти російські експерти розцінювали як повітряне хуліганство та констатували, що встановити винного не вдасться. Річ у тім, що на записі не видно бортових номерів Су-24, тому встановити його приналежність неможливо.

Нагадаємо, нещодавно над Чорним морем біля окупованого Криму можна було помітити три авісудна, входять до "Спеціального льотного загону "Росія", який обслуговує адміністрацію президента РФ.