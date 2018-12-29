Російський чемпіон світу з шахів підтримав Україну в питанні Криму

Новоспечений чемпіон світу шахів Данило Дубов підтримує Україну у кримському питанні, вважаючи дії Росії щодо півострова агресією.

За словами 22-річного гросмейстера, у цьому питанні він повністю підтримує Україну. Дубов категорично проти ставиться до анексії півострова Росією.

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Безумовно, щодо кримського питання я цілком на боці України. Історія – вона змінюється. Просто ми живемо в такий період, а для історії це все дурниця. Ну мине років двісті, ну буде епізод з Кримом, ну соромно, так. Але це мине. Для мене шахи важливіші за політику. Я люблю свою країну, але, безумовно, останнім часом приводів для гордості у нас менше. Це правда. Але, тим не менше, мені суб'єктивно здається, що іміджу шахів не шкодить проведення турніру в Росії,

– сказав Дубов у інтерв'ю chess-news.

Також дубов дав коментар з приводу рішення деяких українських шахістів бойкотувати ЧС зі швидких шахів в Санкт-Петербурзі. Дубов повідомив, що для нього шахи важливіші за політику.

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