Російський депутат запропонував надати Усику громадянство Росії

Російські політики не полишають спроб переманити до себе українського боксера Олександра Усика. Цього разу в них виникла ідея надати йому російське громадянство через те, що він народився в Сімферополі, який тепер окупований Росією.

Відповідну ідею висловив депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев, передає "Спорт-Експрес". Хоча він зізнався, що такого звернення не було.

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"Поки такого запиту не було, передчасно щось обговорювати, але якщо Усик звернеться з проханням натуралізувати його в Росії – варто задуматися. Будь-яка країна із задоволенням надала б Олександру право на проживання і громадянство", – заявив російський політик.

Варто зазначити, що таку думку Свіщев висловив після скандалу із запропонованим званням Героя України, від якого відмовився Усик.

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