Прокат російського фільму "Матильда" заборонили в Україні

В Україні заборонили прокат скандального фільму "Матильда" через те, що один з учасників виробництва кіно перебуває у "чорному списку".

Про це повідомив член експертної ради при Держкіно, видавець Дмитро Капранов в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Капранова, заявив, у фільмі "Матильда" взяв участь музикант, якому заборонений в'їзд в Україну. Але імені він не оприлюднив.

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"Ось зараз ми не дозволили прокат "Матильди" за формальними критеріями. Там музикант, який там все це діло робив. Він у "чорному списку". Наші глядачі можуть запитати: "Як так, лише музикант, а ви забороняєте?". А у відповідь я можу сказати: "Ви готові купувати на базарі кавуни з нітратами? Так, там є вітаміни, але там є і нітрати. Ці люди з "чорного списку" – це нітрати, продукція, яка вважається отруйною", – пояснив Капранов.

Член експертної ради при Держкіно зазначив, що мається на увазі список осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Зазначимо, російський історичний художній фільм-драма "Матильда" викликав бурхливу реакцію російської суспільства та церкви. У сюжеті – стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесінської.