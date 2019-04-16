Російський "Газпром" раптово збільшив обсяги транзиту газу через Україну

Російський "Газпром" несподівано збільшив обсяги транзиту газу через територію України до Євросоюзу. За декілька останніх днів обсяги транзиту зросли на 60 мільйонів кубометрів за добу або на 25%.

Причиною збільшення обсягу транзиту газу через Україну є ремонт трубопроводу "Ямал-Європа", повідомили у прес-службі "Нафтогазу".

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Наразі російський газ до ЄС постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит Україна та Росія не уклали.

З таким різким збільшенням обсягів прокачування газу може впоратися не кожна газотранспортна система. Однак, ГТС України є дуже гнучкою та відносно недорогою.

Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів, але Росія прагне відмовитися від послуг українського транзиту.

У компанії зазначили, що будівництво "Газпромом" обхідних маршрутів та потоків не має під собою жодного технічного та економічного підґрунтя.

Справжні мотиви дій росіян лежать виключно в політичній площині,

– йдеться у повідомленні.

Наразі уже побудовано приблизно 978 кілометрів труб "Північного потоку-2". Все ж у Єврокомісії вважають, що "Північний потік-2" не запрацює вчасно. Тож Росія повернеться до переговорів про транзит газу через Україну з 2020 року.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.