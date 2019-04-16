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      Російський "Газпром" раптово збільшив обсяги транзиту газу через Україну

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      Російський "Газпром" раптово збільшив обсяги транзиту газу через Україну
      Російський "Газпром" раптово збільшив обсяги транзиту газу через Україну / Фото з відкритих джерел

      Російський "Газпром" несподівано збільшив обсяги транзиту газу через територію України до Євросоюзу. За декілька останніх днів обсяги транзиту зросли на 60 мільйонів кубометрів за добу або на 25%.

      Причиною збільшення обсягу транзиту газу через Україну є ремонт трубопроводу "Ямал-Європа", повідомили у прес-службі "Нафтогазу".

      Читайте також: Що означає газова директива ЄС для України та інших: коротко про головне

      Наразі російський газ до ЄС постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит Україна та Росія не уклали.

      З таким різким збільшенням обсягів прокачування газу може впоратися не кожна газотранспортна система. Однак, ГТС України є дуже гнучкою та відносно недорогою.

      Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів, але Росія прагне відмовитися від послуг українського транзиту.

      У компанії зазначили, що будівництво "Газпромом" обхідних маршрутів та потоків не має під собою жодного технічного та економічного підґрунтя.

      Справжні мотиви дій росіян лежать виключно в політичній площині,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі уже побудовано приблизно 978 кілометрів труб "Північного потоку-2". Все ж у Єврокомісії вважають, що "Північний потік-2" не запрацює вчасно. Тож Росія повернеться до переговорів про транзит газу через Україну з 2020 року.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Нафтогаз Газ Газпром Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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