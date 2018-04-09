Російський генпрокурор виставив Великобританії претензію з вимогою віддати 500 мільярдів рублів

Генеральний прокурор Російської Федерації Юрій Чайка вимагає, щоб Великобританія повернула 500 мільярдів рублів, які були туди виведені особами, які переховуються від російського правосуддя.

За його словами, починаючи з 2002 року Росія направила Великобританії запити на видачу 61 особи, які в РФ звинувачені в економічних злочинах. Сума збитків від їх діяльності оцінюється в 500 мільярдів рублів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Тобто вкрали в Росії, тепер Великобританія забере все в свій бюджет. Злочинців можуть залишити собі, а гроші поверніть. Це гроші наші", – переконаний Юрій Чайка.

При цьому генпрокурор РФ заявив, що це лише офіційно визнана сума збитків. У той час як загальна сума коштів, виведена з Росії цими особами, може бути значно вищою.

Таке побоювання у Росії пов’язано із тим, що у Великобританії запрацював закон про кримінальні фінанси. Згідно цього закону власникам активів слід довести чистоту їх походження. У іншому випадку гроші можуть бути конфісковані владою країни.