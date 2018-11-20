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      Російський гонщик Формули-1 вийшов на перше місце в опитуванні на кращого пілота сезону

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      Сергій Сіроткін очолив рейтпнг на Sky Sports
      Сергій Сіроткін очолив рейтпнг на Sky Sports / twitter Sirotkin Sergey

      На сайті Sky Sports була опублікована стаття про найкращого пілота Формули-1 цього сезону. Автори видання віддали перше місце британцю Льюїсу Хемілтону з Mercedes, який достроково став чемпіоном світу. Однак у читачів з’явився свій фаворит.

      Станом на 12:00 вівторка, 20 листопада, понад 58 тисяч голосів "за" отримав російський пілот Сергій Сіроткін з Williams. Це при тому, що росіянин поки найгірший пілот у цьому сезоні – він набрав лише одне очко за 20 етапів.

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      Хемілтон, який йде на другій позиції, вже відстає від "фаворита" на майже 20 тисяч голосів, набравши близько 39 тисяч голосів. Для прикладу, третій у рейтингу – пілот Red Bull Макс Ферстаппен отримав лише 26,5 тисяч голосів.

      Варто відзначити, що такий "прорив" росіянина став можливий після того, як на одному з обговорень у популярній мережі Reddit не виступили з проханням підтримати голосами Сіроткіна.

      Голосування за найкращого пілота Формули-1 на сайті Sky Sports триватиме до неділі, 25 листопада, коли відбудеться останній етап – гран-прі Абу-Дабі.

       

       

       

       

      Теги: Спорт Формула-1
      Джерело: 24 Канал
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