Російський гонщик переїхав глядача ралі Дакар й отримав дискваліфікацію: відео

Організатори ралі Дакар-2019 дискваліфікували екіпаж російського гонщика Андрія Каргинова. Він збив глядача й не зупинився, щоб надати потерпілому допомогу.

"На 279-му кілометрі спецділянки 60-річний чоловік з Південної Африки спостерігав за перегонами в незахищеній і не призначеної для глядачів зоні й був збитий вантажівкою Андрія Каргинова. Учасник був виключений з ралі-марафону суддівської комісією, оскільки не зупинився, щоб допомогти потерпілому глядачеві", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті змагань.

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"У потерпілого перелом стегнової кістки. Медична команда ралі-марафону негайно надала йому необхідну допомогу і відправила в аеропорт Іло, звідки він був відправлений в Арекипу", – заявили організатори ралі.

Нагадаємо, що в понеділок, 7 грудня, стартували перегони "Дакар 2019". Цьогоріч вони знову відбудуться у Південній Америці. В чому їх відмінність від перегонів в Африці розповів 5-разовий переможець "Дакар" Марк Кома.