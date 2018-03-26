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Російський гонщик Formula1 зійшов з траси на Гран-прі Австралії через курйозну поломку

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Пілот команди Williams Сергій Сіроткін
Пілот команди Williams Сергій Сіроткін / Sky Sports

У неділю, 25 березня, у Австралії відбувся перший етап Formula1 сезону 2018 року. Пілот команди Williams росіянин Сергій Сіроткін провів на трасі лише п’ять кіл, після чого був змушений зійти.

Причиною сходження Сіроткіна з траси на Гран-прі Австралії став пакет з під сендвіча, пише SportArena.

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За словами пілота, упаковка потрапила в повітропровід гальм, через що вони вийшли з ладу.

"Ви не повірите, але в повітропровід гальм потрапила упаковка з-під сендвіча. Її шматки все ще залишаються в машині. Вона була досить велика і залетіла туди на третьому або четвертому колі, в результаті чого система почала сильно перегріватися та буквально горіти. Гальма зіпсувалися, а я завершив боротьбу", – поскаржився Сергій Сіроткін.

У технічному відділі вирішили поки не підтверджувати цей факт, а підкреслили, що це поки лише теорія, яка вимагає доказів.

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Нагадаємо, на Гран-прі Австралії 2018 перемогу здобув Себастьян Феттель. Пілот Ferrari зумів обійти Льюїса Хемільтон з Mercedes, який стартував з поул-позишн. Третім фінішував ще один пілот Ferrari Кімі Райкконен.

Теги: Новини спорту Австралія Формула-1
Джерело: 24 Канал
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