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      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео

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      Російські бойовики після захоплення ДАПу
      Російські бойовики після захоплення ДАПу / Getty Images

      Це відео шокує. З кожною його секундою переповнює ненависть до покидьків, які прийшли на українську землю, щоб вбивати та руйнувати.

      24 січня 2015 року. Перші дні окупації терористами Донецького аеропорту. Точніше, того, що від нього залишилося після обстрілів російською армією та її найманцями.

      Вони знімають відео на тлі потрощених стін ДАПу та понівеченої військової техніки, знущаються над тілами "кіборгів", які опинилися під завалами бетонних плит, їдять українську тушонку та силяться жартувати, мовляв, ось там – шматок впалої вежі захисників летовища.

       

       

      "Оператор" радісно називає свого товариша "грузом 200" та "не челябинским, а простым быдлом". І це – єдина більш-менш здорова думка у голові окупанта. З етичних міркувань ми не даємо повної версії відео, вона надто важка для сприйняття.

      Ще кілька днів після того, як був знятий цей ролик, українська армія продовжувала "поливати" терористів вогнем, щоб отримати можливість забрати всіх поранених та загиблих захисників ДАПу з території летовища.

      Бої за Донецький аеропорт – одну з найтрагічніших сторінок у цій війні – українці ніколи не забудуть та не пробачать Росії.

      Читайте також: Річниця виходу "кіборгів" з Донецького аеропорту: історія героїчної оборони

      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Донецький аеропорт Кіборги
      Джерело: 24 Канал
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