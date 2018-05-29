Російський хокеїст отримав шайбою в обличчя під час матчу НХЛ: відео моменту

Російський хокеїст клубу "Вашингтон Кепіталс" (Washington Capitals) Олександр Овєчкін у першому матчі фіналу Кубка Стенлі отримав шайбою по обличчі, коли перебував на лаві запасних.

В одному з моментів у першому періоді матчу проти "Вегаса", гравець перебував на лаві запасних. Він необачно нахилився вперед, і отримав шайбою по обличчі.

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Овєчкін отримав шайбою по обличчі

Одразу після цього гравець перевірив, чи всі зуби на місці.