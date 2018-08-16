Російський хокеїст їв пельмені з Кубка Стенлі

Російський форфард команди "Вашингтон Кепіталз" Євген Кузнєцов привіз Кубок Стенлі в рідній Челябінськ і наповнив його пельменями.

Про це повідомив хранитель кубка Філ Прітчард.

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"Немає нічого кращого для завершення дня... У російській стилі. Пельмені з Кубка Стенлі", – написав він в Twitter.

Спочатку він привіз кубок в місцеву академію, а потім на матч клубу проти "Металурга". Завершив день хокеїст на вечірці, де і наповнив чашу пельменями.

В мережі бурхливо відреагували на таке ставлення до кубку.

Ось маємо козломордого хаккєїста Жеку Кузнєцова, який у складі "Вашингтон Кепіталз" виграв Кубок Стенлі, привіз його до рідного Чєлябінска і там жер з нього пільмєшкі,

– обурилися українські користувачі Facebook.