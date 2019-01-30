Російський хокеїст закинув фатальну шайбу у власні ворота: шокуюче відео

Нападник "Трактора" Марсель Шолохов відправив шайбу у власні ворота під час відкладеного штрафу в матчі регулярного чемпіонату КХЛ проти "Вітязя".

Шолохов віддав пас на синю лінію Олексію Петрову, а капітан не встиг закрити зону – шайба пролетіла прямо в порожні ворота.

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Відео курйозного голу "Трактора" у власні ворота

У таких рідкісних випадках гол записують на гравця суперника, який останнім торкнувся шайби до такого казусу.

Цікаво, що шайбу переписали на воротаря Йоні Ортіо, завдяки чому він увійшов в унікальний клуб – воротарів, які забили гол, в КХЛ до цього їх було лише троє.

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