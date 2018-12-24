Російський коментатор Губернієв "послав" віце-президента IBU

Віце-президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Іржі Гамза розкритикував російського телекоментатора Дмитра Губернієва, заявивши, що він говорить неправду. Той з відповіддю не забарився та нагрубіянив чеху.

Іржі Гамза підтвердив свою думку, що в Росії його виставляють не в кращому світлі. Однак, за його словами, ні світовому, ні російському біатлону не буде краще, якщо з цього будуть роздувати скандали, повідомляє "Спорт-Экспресс".

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Він також відмовився коментувати, які його слова неправильно інтерпретували. "Не хочу про це говорити. Потрібно закінчувати цю тему, а не розвивати її".

Гамза заявив, що Губернієв шкодить російському та світовому біатлону. "Я не буду з ним більше говорити. Навіщо? Він не допомагає розвивати біатлон, йому потрібні лише скандали. Не хочу з ним спілкуватися", – резюмував Гамза.

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У свою чергу російський телекоментатор Дмитро Губернієв заявив, що йому "наплювати", що та хто про нього думає.

"Дорогий пане Гамза, я прекрасно розумію, що у вас такі слабенькі коментатори біатлону, що ви постійно думаєте про те, що ж там сказав російський хлопець. Ви можете пройти повз, а потім за очі щось говорити. Скажіть мені все особисто", – заявив Губернієв.

Також росіянин прокоментував цитату Газми: "Ви шкодите російському і світовому біатлону".

"Чудово. Мені здається, по реакції ми зараз приблизно на одному рівні з Дональдом Трампом. Він там ніяк з Конгресом домовитися не може, а я тут з Гамзою. Компанія хороша. У мене, правда, проблема з точки зору Меланії, але всі знають, що за якістю жінок Росія попереду всіх", – відзначив коментатор.

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На завершення Губернієв висловив свою думку, чому чех негативного ставиться до нього.

"Я говорив в ефірі про людей, які протидіють російським історіям. Зрозуміло, що це Чехія, Швеція, США й Канада. Але в цьому випадку я мав здоровий опір з нашого боку і часом близький до здорового опору з їх боку. Тому мені наплювати, хто і що там думає. У нас демократична держава. Так що дорогий пане Гамза, йдіть ви...

Ще раз хочу сказати: "Дорога Чехія, знайдіть собі серйозного коментатора, який би серйозно конкурував зі мною. Досить нескінченно тирити "Матч ТВ". Він у вас не показує, йде географічне кодування, а ви "піратів" підключаєте. І слухаєте, що я там сказав!", – заявив Губернієв.

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