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Російський коментатор нецензурно обізвав Віду в своїй передачі за вигук "Слава Україні"

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Василь Уткін
Василь Уткін

Відомий російський журналіст і коментатор Василь Уткін прокоментував вчинок захисника національної збірної Домагоя Віди після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу проти Росії.

Колишній гравець "Динамо", сидячи в роздягальні разом з ще одним екс-динамівцем Огнєном Вукоєвичем прокричав "Слава Україні", пише Xsport.

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Уткін іронічно висловився про саме ім'я Домагоя, зазначивши, що у футболіста через ім'я травма дитинства.

"Моє ставлення до Хорватії не буде грунтуватися на тому, що сказав Домагой Віда. Зрештою, йому вже одного разу дуже не пощастило в житті. Ви коли-небудь чули про людину на ім'я Домагой? Знаєте, що це за ім'я? Це ім'я хорватського князя, який правив Хорватією в 876 році. Уявляєте собі, яка у людини травма з самого дитинства? Якби вас назвали Гостомислом, ви б любили навколишній світ, ви б не хотіли помститися батькам і всьому світу?", – сказав журналіст.

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Також Василь Уткін розповів за кого буде вболівати у матчі Англія – Хорватія та нецензурно обізвав захисника збірної Хорватії.

"У матчі Хорватія - Англія я буду вболівати за Хорватію. По-перше, я ще не забув ось те почуття, яке будить в мені ця команда, пам'ятаючи про 2007 рік, коли в Лондоні Хорватія обіграла англійців, коли їй це було зовсім не потрібно. Я сподіваюся, що хорвати це зробили для себе, а не для нас. Я не припиню своїх симпатій до збірної Хорватії через одного довбо***а. Це слово вживають навіть на "Першому канал", – завершив він.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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