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      Російський корабель протаранив український буксир в Азовському морі: з'явилися нові деталі

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      З'явилися нові деталі щодо агресивних дій Росії в Азовському морі
      З'явилися нові деталі щодо агресивних дій Росії в Азовському морі / Фото з соцмереж

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя попри агресивні провокації російських прикордонників.

      Про це прес-служба ВМС України повідомила у Facebook.

      Читайте також: Росія відзначилася цинічною заявою щодо ситуації в Азовському морі

      24 канал писав, що Росія вдалась до відверто агресивних дій в Азовському морі. Російський прикордонний корабель протаранив буксир українських військових.

      Однак перехід українських кораблів у порт Маріуполь триває попри протидію Росії. У відомстві наголошують, що свобода судноплавства гарантована міжнародним законодавством.

      Дотримуючись норми міжнародного морського права, малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України "Бердянськ" і "Нікополь", рейдовий буксир" Яни Капу "продовжують виконання поставлених завдань на морі,
      – відзначили в прес-службі.

      До слова, у Федеральній службі безпеки РФ прокоментували агресивні дії своїх кораблів проти трьох кораблів Військово-морських сил ЗС України. Там заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини політики Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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